Начальные работы по капремонту в Боткинской больнице обойдутся в 1 млрд

Исторические корпуса больницы имени Боткина капитально отремонтируют. Только на начальные работы потребуется миллиард рублей.

В петербургской больнице имени Боткина на Миргородской пройдет капитальный ремонт. Часть из 26 корпусов ждет серьезное восстановление. Смольный предполагает, что только начальные работы обойдутся городу в миллиард рублей.

Оставшиеся без ремонта исторические корпуса законсервируют. В таком состоянии здания будут находиться, пока не примут решение об их дальнейшем использовании. Три корпуса получат обновление фасада и кровли.

Также в план ремонта входит реставрация ворот. Они являются объектом культурного наследия. Кроме того, появится ограждения, восстановят инженерные сети и благоустроят территорию.

На совещании с вице-губернаторами Игорем Албиным и Анной Митяниной было поручено рассчитать стоимость всех работ в больнице. После чего подготовить бюджетные заявки. Проект планируют реализовать в 2018-2021 годах.