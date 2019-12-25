Набиуллина заявила, что ЦБ не видит "пузырей" на фондовом рынке

ЦБ больше волнуют ситуации, когда граждане берут на себя риски, в которых ничего не понимают.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не видит "пузырей" на фондовом рынке. Однако, отметила она, Банк России беспокоится о соблюдении прав простых инвесторов.

Набиуллина заявила, что переток граждан на финансовый рынок — положительный фактор. Она считает, что россияне должны пользоваться всеми его возможностями — и при это диверсифицировать вложения.

Мы не видим "пузырей" для фондового рынка, с точки зрения финансового сектора здесь нет рисков. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка

Она подчеркнула, что ЦБ больше волнуют ситуации, когда граждане берут на себя риски, в которых ничего не понимают. Поэтому следует ограничить инструменты, которыми они пользуются — например, мисселинг или недобросовестные продажи.

Ранее мы писали, что доля безналичных платежей в РФ за пять лет достигла 70%.

Фото: pixabay.com