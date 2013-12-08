Набиуллина сообщила о введении банками комиссий по переводам в иностранной валюте для снижения рисков

Решение банков о вводе комиссии по переводам в иностранной валюте объясняется снижение рисков. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
Комиссии, которые вводят банки по переводам в иностранной валюте, − это право банков. И мы неоднократно говорили, что это связано с тем, что банки понимают риски работы с иностранной ликвидностью, у некоторых из них есть и ограничения.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ
Руководитель регулятора добавила, что в список возможных рисков входят в том числе заморозка средств граждан в иностранной валюте. Против этого и борются кредитные учреждения.
Ранее Набиуллина заявила о рисках дальнейшего ужесточения антироссийких санкций.
Видео: : YouTube / Банк России
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