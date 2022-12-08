Набиуллина заявила о рисках дальнейшего ужесточения антироссийких санкций

Риски дальнейшего ужесточение санкционного режима против РФ продолжают расти. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора страны.
Руководитель отметила, что особенно ситуация может ухудшиться особенно в области вторичных рестрикций.
Кроме того, среди реальных рисков также всё ещё рассматривается вероятность замедления мировой экономики, добавила Набиуллина.
Ранее глава ЦБ отметила рост вероятности увеличения ключевой ставки.
Видео: : YouTube / Банк России
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