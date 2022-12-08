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Набиуллина заявила о рисках дальнейшего ужесточения антироссийких санкций

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Глава ЦБ отметила, что особенно ситуация может ухудшиться особенно в области вторичных рестрикций.

Риски дальнейшего ужесточение санкционного режима против РФ продолжают расти. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора страны.

Руководитель отметила, что особенно ситуация может ухудшиться особенно в области вторичных рестрикций.

Кроме того, среди реальных рисков также всё ещё рассматривается вероятность замедления мировой экономики, добавила Набиуллина.

Ранее глава ЦБ отметила рост вероятности увеличения ключевой ставки.

Видео: : YouTube / Банк России

Теги: цб рф, эльвира набиуллина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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