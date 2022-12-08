Глава ЦБ отметила рост вероятности увеличения ключевой ставки

Руководитель подчеркнула, что с середины весны возросли проинфляционные риски.

С момента апрельского заседания совета директоров Центробанка вероятность увеличения ключевой ставки возросла. Такое заявление сделала глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Руководитель подчеркнула, что с середины весны возросли проинфляционные риски. Также она отметила, что совет директоров уже рассматривал возможность повышения ставки. Ест вероятность, что такое решение примут в ходе ближайших заседаний.

Масштаб повышения будет зависеть от поступающих данных о динамике цен, от инфляционных ожиданий, совокупного спроса и от того, в какой мере эти данные будут влиять на риски отклонения инфляции от цели вблизи 4% в 2024 году. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Ранее мы сообщили о том, что экономика России полностью вернется к докризисному уровню в 2024 году.

Видео: : YouTube / Банк России