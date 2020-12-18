Набиуллина считает, что восстановительный рост экономики РФ в 2021 году может пойти довольно быстро

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что восстановительный рост экономики РФ в 2021 году может начаться весной и пойти довольно быстро. Она считает, что этот процесс зависит от нормализации ситуации с коронавирусом.
По её словам, об этом говорит опыт лета и начала осени.
По мере нормализации ситуации с коронавирусом восстановление может пойти довольно быстро.
Эльвира Набиуллина, глава Центробанка
Она высказала мнение, что долю государства в банковском секторе нужно снижать, поэтому регулятор в скором времени уберёт свои доли из капиталов всех банков.
Ранее Набиуллина заявила, что ЦБ не видит "пузырей" на фондовом рынке.
Видео: YouTube / Банк России
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