Набиуллина считает, что восстановительный рост экономики РФ в 2021 году может пойти довольно быстро

Она высказала мнение, что долю государства в банковском секторе нужно снижать.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что восстановительный рост экономики РФ в 2021 году может начаться весной и пойти довольно быстро. Она считает, что этот процесс зависит от нормализации ситуации с коронавирусом.

По её словам, об этом говорит опыт лета и начала осени.

По мере нормализации ситуации с коронавирусом восстановление может пойти довольно быстро. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка

Она высказала мнение, что долю государства в банковском секторе нужно снижать, поэтому регулятор в скором времени уберёт свои доли из капиталов всех банков.

Ранее Набиуллина заявила, что ЦБ не видит "пузырей" на фондовом рынке.

Видео: YouTube / Банк России