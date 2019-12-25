В ЦБ считают навязывание банками страховок при оформлении кредита неприемлемым

С банками на эту тему велись долгие дискуссии.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что навязывание банками страховок при оформлении кредита абсолютно неэтично и неприемлемо. Об этом глава регулятора сказала в интервью "Комсомольской правде".

По ее словам, с банками на эту тему велись долгие дискуссии. В свою очередь финорганизации обещали разработать стандарты этики по отношению к клиентам.

Поскольку саморегулирование на банковском рынке не появилось, мы предложили внести изменения в законодательство, чтобы все это отрегулировать. Практику навязывания страховок мы считаем неприемлемой. Будем с этим разбираться, - сказала Эльвира Набиуллина.

Глава регулятора надеется, что в результате будут сформированы этические принципы после введения жестких правил.

Набиуллина подчеркнула, что для ипотеки страхование обязательно, а также оправданно. Однако, по ее словам, такая страховка дорого обходится клиенту.

Когда банк дает большую сумму в долг, он хочет понимать, что его залог застрахован. Если с жильем что-то случится, то у банка возникают риски. Но это страхование сейчас действительно очень дорого стоит. И увеличивает стоимость ипотеки, - сказала Эльвира Набиуллина.

В ЦБ предлагают банкам взять расходы на страхование ипотеки на себя.