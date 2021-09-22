Набиуллина: цены на жилье в РФ за пандемию выросли сильнее, чем за 2013-2019 годы

Стоимость "квадрата" жилья в стране за указанный период выросла на 39 процентов.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цены на недвижимость в РФ во время пандемии COVID-19 выросли сильнее, чем за 2013-2019 годы. Об этом она сказала в ходе своего выступления в Совете Федерации.

По ее словам, стоимость "квадрата" жилья в стране за указанный период выросла на 39 процентов.

За семь лет стоимость выросла на 33%, потом за практически полтора года на 39%. Эльвира Набиуллина, глава Банка России

Она добавила, что при такой тенденции, какая бы ни была ставка по ипотеке, граждане страны будут вынуждены брать большую стоимость кредита.

Напомним, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков рассказал агентству "Прайм", что невыгодно досрочно гасить ипотеку, если она была взята под низкий процент. По его словам, при достаточно низких ставках дохода по банковским депозитам и другим финансовым инструментам, есть возможность вложения денег под больший процент, чем процент по ипотеке. Кулаков отметил, что из-за повышения ключевой ставки ЦБ в ближайшее время ставки по депозитам могут вырасти в отличие от процента по ипотеке.

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