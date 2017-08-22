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Новые зеленые составы появились на 3-й линии метро Петербурга: фото и видео

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На зеленой линии петербургского метрополитена запустили два новых состава. Они выкрашены в цвет ветки – зеленый.

В петербургской подземке появились два новых зеленых состава. Поезда модели 81-722.3/723.3/724.3 в зеленом цвете начали курсировать по третьей линии. Они уже перевозят пассажиров. Вагоны выглядят необычно для метро Северной столицы, поэтому вызывают повышенный интерес.

Сейчас по зеленой ветке курсируют два новых состава. Третий сейчас "принимают" на работу. Затем начнут налаживать его пуск в подземке.

"Всего по действующим контрактам Петербургский метрополитен должен получить от производителя 27 составов в зеленом исполнении", - уточняют в пресс-службе метрополитена.

Новые зеленые составы появились на 3-й линии метро Петербурга: фото и видео

Новые зеленые составы появились на 3-й линии метро Петербурга: фото и видео

Новые зеленые составы появились на 3-й линии метро Петербурга: фото и видео

Фото и видео: пресс-служба метрополитена

Теги: вагон , зеленый вагон , метро спб , новости спб , новый поезд
Категории: Новости СПб

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