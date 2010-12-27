На заводе в Невском районе нашли и обезвредили снаряд времен Первой мировой войны

С работой блестяще справились взрывотехники ОМОН.

Земляные работы на территории Невского района закончились для рабочих страшной находкой. Сегодня утром, 28 апреля, на территории одного из заводов был обнаружен артиллейрийский снаряд начала 20 века. Массивная металлическая колба, изъеденная ржавчиной, напугала рабочих. Они вызвали на место ЧП взрывотехников ОМОН, которые оцепили местность и исследовали объект.

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу, находка оказалась редким снарядом времен Первой мировой войны. К счастью, 203-миллиметровый корпус не содержал взрывчатого вещества. Дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОНа исследовала объект и вывезла его с территории завода.

В Сети уже появилось фото с места ЧП. На нем можно заметить раскопаную землю и сам "артефакт" с вековой историей. Кстати. он был оставлен для передачи саперам Западного военного округа и дальнейшей утилизации. Что касается рабочих, то они смогли прийти в себя и продолжили земляные работы на территории завода.