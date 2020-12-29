На заводе "Уфаоргсинтез" загорелись две емкости

В Уфе на заводе ПАО "Уфаоргсинтез" произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.
В 17:20 на Бирском тракте загорелись две емкости на открытой площадке завода. Пожару присвоили четвертый уровень сложности.
Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что на заводе горят емкости с метановодородом, одна из них разрушилась. Уже известно об одном пострадавшем человеке. Объем горящих емкостей – 25 кубометров. Также возгоранию предшествовал взрыв.
"Уфаоргсинтез" производит полипропилен, полиэтилен разных марок, фенол, ацетон и другие продукты нефтехимии.
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Видео: Telegram/LIFE SHOT
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