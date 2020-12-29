На заводе "Уфаоргсинтез" загорелись две емкости

Известно об одном пострадавшем человеке.

В Уфе на заводе ПАО "Уфаоргсинтез" произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

В 17:20 на Бирском тракте загорелись две емкости на открытой площадке завода. Пожару присвоили четвертый уровень сложности.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что на заводе горят емкости с метановодородом, одна из них разрушилась. Уже известно об одном пострадавшем человеке. Объем горящих емкостей – 25 кубометров. Также возгоранию предшествовал взрыв.

"Уфаоргсинтез" производит полипропилен, полиэтилен разных марок, фенол, ацетон и другие продукты нефтехимии.

На выходных в Краснодаре потушили пожар в супермаркете, погиб человек.

Видео: Telegram/LIFE SHOT