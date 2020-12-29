В Краснодаре потушили пожар в супермаркете, погиб человек

С места возгорания двое человек были доставлены в больницу.

В Краснодаре потушили пожар в супермаркете. Об этом рассказали представители местных экстренных служб. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в результате трагедии жертвой стал один человек.

Ранее поступила информация о том, что в городе загорелось здание. Это произошло около 20:26 часов вечера 22 января. Пожар охватил площадь в 150 квадратных метров. Из здания спасатели эвакуировали около сотни человек. Двое пострадавших были госпитализированы в краевую клиническую больницу. Локализовать пламя специалистам удалось к 21:21 вечера.

Пожар потушили к 21:56 часам вечера.

У храма святителя Петра на проспекте Стачек загорелась постройка.

Видео: TG / Ночной дозор, ВК / Типичный Краснодар