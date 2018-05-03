На заседании ЗакСа выступит глава УФНС региона

Идея позвать лаву регионального управления Федеральной налоговой службы России Александра Гнедых принадлежит Вячеславу Макарову.

В четверг, 1 апреля, спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров предложил позвать в Мариинский дворец главу регионального управления Федеральной налоговой службы России Александра Гнедых, чтобы тот отчитался о работе ведомства.

По словам Макарова, каждый год, когда составляется бюджет города, парламентарии тесно взаимодействуют с УФНС. Чиновник отметил, что в этом году из-за пандемии коронавируса пришлось перейти "на ручное управление". В ЗакСе должны четко знать, эффективно ли работает пакет "законодательной антивирусной терапии", принятый парламентом.

Приглашение должен утвердить комитет по законодательству, после чего вопрос следует рассмотрят депутаты в ходе заседания ЗакСа. В случае, если инициативу одобрят, выступление Гнедых станет прецедентом, поскольку до этого главы УФНС в стенах Мариинского дворца не выступали.

Ранее мы писали, что депутаты Петербурга не включили парк Малиновка в список охраняемых зеленых зон.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга