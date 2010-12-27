Налоговая не требовала с Дурова 4 рубля за квартиру

В ведомстве заявили, что не выдвигали никаких требований программисту за неуплату налогов.

УФНС по Санкт-Петербургу заявили, что основатель Telegram Павел Дуров не является должником. Как сообщают 3 мая "РИА Новости", у программиста отсутствует задолженность по налогу на имущество физических лиц.

Федеральная налоговая служба предоставила данные за 28 апреля 2018 года. В ведомстве также добавили, что ранее Дурову не выдвигали никаких требований об уплате задолженности и не направляли заявлений о взыскании.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация, что бизнесмен задолжал петербургской налоговой четыре рубля. Сообщалось, что Дуров покинул страну и не уплатил долги за квартиру. За несвоевременную оплату жилплощади начали капать пени.

Спустя некоторое время в сети появилась и выписка из ИНН, в которой говорилось о сумме в 4,23 рубля.

Фото: ВКонтакте / Павел Дуров