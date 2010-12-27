Петербургская налоговая полиция накажет Павла Дурова из-за 4 рублей

Как рассказали в Федеральной налоговой службе, основатель ВКонтакте и Телеграм не заплатил за квартиру и уехал жить за границу.

Налоговая инспекция Петербурга ищет Павла Дурова из-за задолженности по квартплате, равной 4-м рублям. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщил портал "Деловое. ТВ".

Как рассказали в Федеральной налоговой службе, основатель ВКонтакте и Телеграм не заплатил за квартиру и уехал жить за границу. Пени накопились, и на настоящий момент сумма долга достигла 4-х рублей.

26-й отдел налоговой полиции уже отправил на адрес регистрации Дурова письмо о задолженности. Если он не заплатит столько скромные пени за квартиру на улице Ильюшина, то его счета в России заблокируют. Федеральная налоговая служба также может по суду наложить арест на продажу квартир предпринимателя.

Исполнительное производство по взысканию задолженности судебными приставами пока не объявлено. Сам Павел Дуров ситуацию по своей задолженности налоговой не комментировал.

Фото: ВКонтакте.