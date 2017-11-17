Кончита Вурст приедет в Петербург на закрытие ЛГБТ-кинофестиваля

Пеица и общественный деятель Кончита Вурст впервые приедет в Россию. Победительница "Евровидения" посетит закрытие ЛГБТ-кинофестиваля.

Северную столицу посетит певицы и общественный деятель Кончита Вурст. Победительница "Евровидения" приедет на закрытие международного ЛГБТ-фестиваля "Бок о бок". Для австрийки это будет первый визит в Россию.

Кончита Вурст получила большую популярность после победы на "Евровидении-2014". Ее избрали глобальным послом ЛГБТИК-сообщества. Певица представит публике фильм "Кот". Также ожидается, что на афтепати фестиваля она исполнит несколько своих песен.

Фестиваль "Бок о бок" проходит в Петербурге с 16 по 25 ноября. В его рамках показывают несколько десятков полнометражных и короткометражных, документальных и игровых фильмов. После картин пройдут обсуждения проблем и перспектив ЛГБТ-сообщества.

Видео: Youtube / conchitawurstVEVO