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Кончита Вурст приедет в Петербург на закрытие ЛГБТ-кинофестиваля

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Пеица и общественный деятель Кончита Вурст впервые приедет в Россию. Победительница "Евровидения" посетит закрытие ЛГБТ-кинофестиваля.

Северную столицу посетит певицы и общественный деятель Кончита Вурст. Победительница "Евровидения" приедет на закрытие международного ЛГБТ-фестиваля "Бок о бок". Для австрийки это будет первый визит в Россию.

Кончита Вурст получила большую популярность после победы на "Евровидении-2014". Ее избрали глобальным послом ЛГБТИК-сообщества. Певица представит публике фильм "Кот". Также ожидается, что на афтепати фестиваля она исполнит несколько своих песен.

Фестиваль "Бок о бок" проходит в Петербурге с 16 по 25 ноября. В его рамках показывают несколько десятков полнометражных и короткометражных, документальных и игровых фильмов. После картин пройдут обсуждения проблем и перспектив ЛГБТ-сообщества.

Видео: Youtube / conchitawurstVEVO

Теги: кончита вурст , новости питера , новости спб
Категории: Новости шоу-бизнеса России Новости СПб

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