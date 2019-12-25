На юго-западе Москвы в массовой драке мужчине проломили голову

Из-за драки задержаны больше 10 человек.

На юго-западе Москвы произошла массовая драка, в которой серьезно пострадал один из участников.

ТАСС со ссылкой на МВД сообщает, что около 9 вечера в четверг по адресу Новоясеневский проспект, дом 13, корпус 1 произошла массовая драка. Полиция доставила в отделение 13 участников уличной потасовки.

Один из участников драки попал в больницу с проломленной головой. У него диагностированы перелом свода и основания черепа. Причина конфликта выясняется.

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Фото:Piter.TV