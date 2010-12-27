В Петербурге появится парк Героев-пожарных за 500 млн рублей

В Петербурге построят новый парк во Фрунзенском районе.

В Санкт-Петербурге компания "Миро Групп" построит парк Героев-пожарных на Софийской улице во Фрунзенском районе города. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга.

Территория парка займет 47 гектаров. Предполагается, что в нем будет шесть прудов, детские площадки, спортивная зона с теннисными кортами, тренажерами и скейт-парком, а также велосипедные дорожки и дорожки для терренкура.

Стоит отметить, что существующая "зелень" парка будет сохранена, но власти добавят более 1700 хвойных и лиственных деревьев, а также больше 5000 кустарников. В парке будет отведено специальное место для проведения культурно-массовых мероприятий. Кроме того, здесь же организуют летний кинотеатр.

Стоит отметить, что на возведение парка понадобится 500 миллионов рублей.