На юге Петербурга частично пропало электричество

В зоне отключения – восемь жилых домов.

В южной части Петербурга местные жители вечером 19 июня сообщили о пропаже электричества. Видео из магазина "Пловдив" на Бухарестской улице выложили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", а в районных группах соседи стали сверяться, в чьих домах летний вечер придется провести в темноте. Задавались такими вопросами жители домов на Софийской, Бухарестской и Будапештской улицах, Альпийском переулке, проспекте Славы.

Как сообщили Piter.tv в пресс-службе "Россетей Ленэнерго", технологическое нарушение было зафиксировано на оборудовании в 0,4 кВ (кабельной линии). В зоне отключения электричества – восемь жилых домов.

Специалисты Россети Ленэнерго ведут восстановительные работы во Фрунзенском районе Петербурга после технологического нарушения на оборудовании 0,4 кВ. В зоне отключения находятся 8 жилых домов. Бригада компании прибыла на место сразу после поступления информации об отключении и ведёт восстановительные работы. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено пресс-служба "Россети Ленэнерго"

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Кирилл Аверин)