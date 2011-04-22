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На юге Москвы начался пожар на стройплощадке

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Пожар возник из-за загоревшихся строительных материалов.

На юге Москвы начался пожар на стройплощадке. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

Инцидент произошел утром 6 июня на Каширском шоссе. На пост МЧС поступила информация о пожаре на строительной площадке. Площадь огня составила 60 квадратных метров. Пожар возник из-за загоревшихся строительных материалов. Пострадавших в результате инцидента нет. Прибывшие на место пожарные ликвидировали очаг возгорания.

Ранее мы сообщали, что в центре Москвы потушили пожар в ресторане.

Видео: Telegram / Агентство "Москва"

Теги: москва, пожар, стройплощадка
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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