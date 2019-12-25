На время каникул петербургским школьникам выдадут продуктовые наборы

Соответствующее распоряжение дал губернатор Петербурга Александр Беглов.

На заседании Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с инициативой о выдаче продуктовым наборам всем младшим школьникам города, с 1 по 4 класс. На продуктовые наборы с 5 по 11 класс смогут рассчитывать льготные категории учащихся.

Количество наборов рассчитано на срок до 12 апреля.

Ранее появилось уточнение, что будет закрыто в Петербурге в ближайшее время в рамках мер борьбы с коронавирусной инфекцией. С 28 марта по 5 апреля в Санкт-Петербурге приостановят свою работу рестораны, кафе, столовые, бары, буфеты, закусочные и прочие предприятия общественного питания. Будет доступна доставка на дом и в номера гостиниц, а также закрыты будут парки.

Кроме того, по 30 апреля будет закрыт доступ в ночные клубы, развлекательные центры и детские игровые комнаты. Запрещено использование кальянов.

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