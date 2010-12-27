На вопросы выборжан о начислениях за несколько объектов собственности ответил регоператор

По итогам вчерашнего дня юристконсульт АО "Управляющая компания по обращению с твердыми коммунальными отходами" Ленинградской области Ольга Кононенко отметила, что в настоящее время продолжается прием договоров в Выборге, поступает много обращений по поводу начислений за несколько объектов собственности.

Вчера, 24 июля, в Выборге на вопросы граждан отвечали специалисты АО "Управляющая компания по обращению с твердыми коммунальными отходами" Ленинградской области. Работа приемной организована администрацией Выборгского района для содействия гражданам в поиске информации и решения организационных вопросов.

Представители регоператора ведут прием по средам, представители ЕИРЦ Ленобласти – по четвергам. В остальные дни содействие гражданам оказывают специалисты администрации Выборгского района.

По итогам вчерашнего дня юристконсульт АО "Управляющая компания по обращению с твердыми коммунальными отходами" Ленинградской области Ольга Кононенко отметила, что в настоящее время продолжается прием договоров в Выборге, поступает много обращений по поводу начислений за несколько объектов собственности.

С 1 января 2019 года плата за обращение с твердыми коммунальными отходами стала коммунальной услугой. Потребителю жилого помещения не может быть отказано в предоставлении коммунальных услуг. Заключить договор с регоператором обязаны все организации, у которых образуются твердые коммунальные отходы. Как юридические, так и физические лица. Для домовладений и помещений многоквартирных домов установлены нормативы для расчета размера платы. Если у собственника несколько квартир или домов, то он должен оплачивать услугу по всем адресам, а не только там, где проживает. отметила она

В случае, если у гражданина есть основание затребовать право на произведение перерасчета в связи с тем, что он временно не проживает в квартире или доме, руководствоваться следует правилами предоставления коммунальных услуг (354 Постановление Правительства РФ от 2011 года, пункт 8). Документ дает полный перечень действующих в настоящее время норм и список документов, которые понадобятся заявителю для обоснования права на перерасчет. Заявления принимают ЕИРЦ Ленинградской области и регоператор, в том числе и по электронной почте по реквизитам, указанным на официальных сайтах этих организаций. В частности, прием заявлений о перерасчете регоператору можно направить по адресу info@uklo.ru.

В случае, если требование о перерасчете стоимости за период отсутствия по месту регистрации будет признано обоснованным, в квитанции следующего месяца будет учтена сумма вычета.

Прием осуществляется по адресу: г. Выборг, пр. Ленина, 2, второй этаж, приемная Губернатора (каб.15).

Горячая линия регионального оператора по обращению с ТКО: (812)454-18-18 (пн-чт 9:00-18:00, пт 9:00-16:45)

Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области: колл-центр: 812 – 630-20-10 Номера территориального Управления в Выборге: (813-78) 670-40; (813-78) 67-042.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО