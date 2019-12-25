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На вокзалах Петербурга супергерой проведет для школьников эстафету безопасности
Сегодня, 8:40
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IRINA_CHALKINA

На вокзалах Петербурга супергерой проведет для школьников эстафету безопасности

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Эстафета безопасности в Санкт-Петербурге начнется на Балтийском вокзале в 13:00.

В среду, 21 октября, стало известно о том, что на петербургских вокзалах школьникам проведут эстафету безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Отмечается, что эстафету проведет супергерой Железный Макс. Он будет раздавать пассажирам листовки с правилами поведения на транспортной инфраструктуре на вокзалах Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Великого Новгорода.

Все мероприятия пройдут с соблюдением необходимых санитарных мер.

Ранее мы сообщали о том, что более 300 учителей Петербурга заразились коронавирусом.

Фото:Piter.TV

Теги: вокзалы спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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