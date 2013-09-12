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На видео попало задержание водителя авто на углу Садовой и Инженерной

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За что остановили водителя, неизвестно.

Днем в четверг, 25 марта, на углу Садовой и Инженерной улиц задержание водителя "Тойоты Камри" попало на видео. 

На кадрах видно, как у водительской двери темной иномарки стоят два инспектора ГИБДД. Полицейские о чем-то разговаривают с водителем некоторое время, затем один из них открывает дверь и пытается вытащить мужчину. Второй инспектор помогает и, в конечном счете, поваливают петербуржца на землю. 

За что мужчину задержали, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что петербургские правоохранители обыскивают офис "Строительно-монтажного треста №1".

Видео: Piter.TV

Теги: гибдд, задержание
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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