На видео попало задержание водителя авто на углу Садовой и Инженерной

Днем в четверг, 25 марта, на углу Садовой и Инженерной улиц задержание водителя "Тойоты Камри" попало на видео.
На кадрах видно, как у водительской двери темной иномарки стоят два инспектора ГИБДД. Полицейские о чем-то разговаривают с водителем некоторое время, затем один из них открывает дверь и пытается вытащить мужчину. Второй инспектор помогает и, в конечном счете, поваливают петербуржца на землю.
За что мужчину задержали, пока неизвестно.
Ранее мы писали, что петербургские правоохранители обыскивают офис "Строительно-монтажного треста №1".
Видео: Piter.TV
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