На видео попало задержание водителя авто на углу Садовой и Инженерной

За что остановили водителя, неизвестно.

Днем в четверг, 25 марта, на углу Садовой и Инженерной улиц задержание водителя "Тойоты Камри" попало на видео.

На кадрах видно, как у водительской двери темной иномарки стоят два инспектора ГИБДД. Полицейские о чем-то разговаривают с водителем некоторое время, затем один из них открывает дверь и пытается вытащить мужчину. Второй инспектор помогает и, в конечном счете, поваливают петербуржца на землю.

За что мужчину задержали, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что петербургские правоохранители обыскивают офис "Строительно-монтажного треста №1".

Видео: Piter.TV