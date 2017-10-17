На видео попало грубое задержание полицейскими в Петербурге

В Петербурге сотрудники полиции без причины задержали мужчину, применяя грубую силу.

В Санкт-Петербурге произошло грубое и необоснованное задержание пассажира, который находился в автомобиле со своими друзьями.

Очевидцы прислали видео произошедшего Piter.tv и сообщили, что случилось это 12 октября в 20.15 на улице Реки Пряжки, напротив дома № 66. По словам свидетелей их остановили сотрудники ДПС, за тем у всех, включая пассажиров, инспекторы попросили предъявить документы. Пассажир находящийся на заднем сиденье, в ответ попросил сотрудника представиться и показать свои документы. Однако развитие событий развернулись неожиданно.

Просматривая видеоролик, можно увидеть, что полицейский не представился, а также не озвучил причину остановки. На отказ пассажира выйти из машины, инспектор в грубой форме, применяя к нему боевые приёмы борьбы, вытащили из машины, положили лицом на землю, заломили руки и закрепил наручники. Тем временем пассажир настаивал на своем и требовал предоставить документы.

Видео: Piter.tv