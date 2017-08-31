У станции Погостье в Ленобласти сошел с рельсов товарняк: задерживаются электрички

На ветке железной дороги Мга – Кириши в Ленинградской области сошел с рельсов товарный поезд. Из-за этого задерживаются несколько электричек.

В четверг, 31 августа, в Ленобласти произошло ЧП на железной дороге. Около половины четвертого на ветке Мга – Кириши с рельсов сошел товарный поезд. Около станции Погостье в Кировском районе с железной дороги сорвался один вагон.

В пресс-службе ОЖД рассказали 47news, что пострадавших в результате инцидента нет. А вот причины ЧП пока не известны. На месте происшествия работают восстановительные поезда со станции "Волховстрой" и "Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский".

ЧП с поездом перегородило пути. Поэтому задерживаются три электрички: 6133 из Будогощи в Санкт-Петербург и 6382, следующая в обратном направлении, 6135 со станции Кириши на станцию Дача Долгорукова.

Видео: Youtube / Дмитрий Захаров