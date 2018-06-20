На улице Зины Портновой сбили мотоциклиста: байкер выжил

ГИБДД разбирается в произошедшем. Пришлось перекрыть участок дороги.

В Кировском районе Петербурга из-за аварии на дороге правоохранительным органом пришлось перекрывать проезжую часть. Около 23 дома по улице Зины Портновой столкнулись легковушка и мотоцикл. Очевидцы изначально сообщили, что байкера сбили. Однако, позже местные жители прояснили ситуацию. По их сведениям, нарушителем оказался сам пострадавший. Он въехал в заднюю левую часть автомобиля, который собирался поворачивать.

Инцидент произошел около 22 часов вечера 24 апреля. Медики отметили, что мотоциклист выжил, но госпитализирован. Полиция частично блокировала движение транспорта до выяснения обстоятельств ДТП.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Циолковского "Камаз" сбил девушку на синем самокате.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб