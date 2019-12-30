В Петербурге появился арт-объект в технике сграффито

Его можно найти во дворе дома № 14 на улице Пестеля.

В воскресенье, 12 января, жители города заметили во дворе дома № 14 на улице Пестеля необычный арт-объект в технике сграффито. Оказалось, что его создал Петербургский художник Кирилл Романов вместе со своими знакомыми. На своей странице в социальной сети Instagram он объяснил, что сграффито представляет наложение бетона разных цветов слой за слоем и следующее за этим выцарапывание рисунка.

На первый взгляд трехцветный рисунок очень напоминает античные произведения. И в какой-то степени это верно, ведь такая техника уходит далеко в итальянское прошлое, 15-17 века. Кроме того для создания такого изображения необходимо очень много терпения и навыков. Реализовать подобное без знаний и опыта очень сложно.

Авторы уверены, факт того, что подобные изображения зачастую размещаются на местах трещин фасадов и каких-то других повреждениях порадует всех. Прохожие получат "эстетическое наслаждение", а сотрудники коммунальных служб не смогут нарадоваться "исчезновению проблемных и требующих откровенного ремонта мест".

Ранее мы писали, что в Петербурге появляются памятники Никому. Коммунальщики – против.

Фото: instagram.com/kirrill_igorevi4