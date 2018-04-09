На улице Ольги Берггольц‍ полтора часа пожарные тушили металлический ангар

В Петербурге пожарные почти три часа тушили огонь в металлическом ангаре.

В Невском районе Петербурга вечером 8 апреля спасатели ликвидировали пламя в металлическом ангаре по улице Ольги Берггольц, 36 корпус 3. По данным регионального ведомства ГУ МЧС, инцидент произошел около 18 часов вечера. На место вызова выехали три служебные машины.

Местные жители рассказали, что пространство вокруг горящей конструкции было охвачено едким дымом. Они отмечают, что сильного пламени не видели. В Сети появились фото- и видеодоказательства данного происшествия.

Огнеборцы потушили пожар к половине восьмого вечера. Выгорело 20 метров квадратной площади. Причиной аварийной ситуации стала обстановка помещения. О пострадавших информации нет.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

