Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
На улице Маршала Казакова из-за горящей подстанции жилые дома лишились электричества
Сегодня, 9:09
0
lesjasap
197

На улице Маршала Казакова из-за горящей подстанции жилые дома лишились электричества

0
 
 

Пожар на подстанции привел к массовому отключению электричества в районе аварии.

На улице Маршала Казакова в доме номер 78 корпус 1 загорелась подстанция. Большинство близлежащих домов временно остались без электричества. В некоторых из-за аварии также наблюдаются проблемы с водоснабжением: вода течет тонкой струей. 
 
Местные жители сообщают, что  в последнее время в районе часто наблюдались проблемы с электричеством. По их мнению, подстанция не выдержала перегрузки. 
 
В настоящее время на место происшествия приехали пожарные, однако, специалисты не занимаются тушением. По всей видимости, они ждут приезда энергетиков. 
Теги: авария , перегрузка , пожар , улица маршала казакова , электричество
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5