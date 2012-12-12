На улице Маршала Казакова из-за горящей подстанции жилые дома лишились электричества

Пожар на подстанции привел к массовому отключению электричества в районе аварии.

На улице Маршала Казакова в доме номер 78 корпус 1 загорелась подстанция. Большинство близлежащих домов временно остались без электричества. В некоторых из-за аварии также наблюдаются проблемы с водоснабжением: вода течет тонкой струей.

Местные жители сообщают, что в последнее время в районе часто наблюдались проблемы с электричеством. По их мнению, подстанция не выдержала перегрузки.

В настоящее время на место происшествия приехали пожарные, однако, специалисты не занимаются тушением. По всей видимости, они ждут приезда энергетиков.