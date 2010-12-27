Во вторник, 23 октября, стало известно, что на улицах Петербурга снимут новый шпионский боевик "Варяг". Об этом сообщают "Известия".
По сюжету главный герой ведет борьбу против наркоторговцев и противостоит российской и международной преступности. Известно, что в роли "Варяга" выступит актер Алексей Парасевич, который известен по таким сериалам, как "Тайны следствия", "Морские дьяволы" и "Военная разведка". Также в фильме появится Алексей Нилов, который играл в "Улицах разбитых фонарей", "Убойной силе" и "Операх".
Известно, что премьера фильма состоится в 2019 году.
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Фото:Pixabay