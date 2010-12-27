В главной роли главная Алексей Парасевич.

Во вторник, 23 октября, стало известно, что на улицах Петербурга снимут новый шпионский боевик "Варяг". Об этом сообщают "Известия".

По сюжету главный герой ведет борьбу против наркоторговцев и противостоит российской и международной преступности. Известно, что в роли "Варяга" выступит актер Алексей Парасевич, который известен по таким сериалам, как "Тайны следствия", "Морские дьяволы" и "Военная разведка". Также в фильме появится Алексей Нилов, который играл в "Улицах разбитых фонарей", "Убойной силе" и "Операх".

Известно, что премьера фильма состоится в 2019 году.

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Фото:Pixabay