На углу Бассейной улицы и Витебского проспекта прорвало трубу с холодной водой

В 20:40 вытекание локализовали.

Вечером в среду, 20 марта, на углу Бассейной улицы и Витебского проспекта в Петербурге прорвало трубу холодного водоснабжения. На месте происшествия работают специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", сообщили в пресс-службе предприятия.

Бригада "Водоканала" прибыла на адрес к 20:15. Было выявлено вытекание из колодца пожарного гидранта на магистрали холодного водоснабжения диаметром 400 миллиметров.

В 20:40 вытекание локализовали. Все абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения.

Ранее мы рассказывали о том, что на Белы Куна снова прорвало трубу.

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