На участке "Колы" ограничат движение из-за развода Ладожского моста

Автомобилистам советуют заранее выбирать удобный маршрут.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" информирует водителей Сакнт-Петербурга о закрытии движения участка федеральной трассы "Кола", соединяющего Северную Столицу с границей Норвегии.

Причиной тому станет разводка Ладожского Моста, которая будет проходить 25 октября с 15:00 до 15:45. В ведомстве приносят автомобилистам извинения за временные неудобства и советуют заранее выбирать маршрут.

Отметим, что разводка Ладожского моста производится при температуре не превышающей плюс 25 градусов по Цельсию и при скорости ветра не более 15 м/с.

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Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"