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На участке "Колы" ограничат движение из-за развода Ладожского моста
Вчера, 13:37
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Rybka123
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На участке "Колы" ограничат движение из-за развода Ладожского моста

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Автомобилистам советуют заранее выбирать удобный маршрут.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" информирует водителей Сакнт-Петербурга о закрытии движения участка федеральной трассы "Кола", соединяющего Северную Столицу с границей Норвегии.

Причиной тому станет разводка Ладожского Моста, которая будет проходить 25 октября с 15:00 до 15:45. В ведомстве приносят автомобилистам извинения за временные неудобства и советуют заранее выбирать маршрут. 

Отметим, что разводка Ладожского моста производится при температуре не превышающей плюс 25 градусов по Цельсию и при скорости ветра не более 15 м/с.

Ранее на Piter.TV: На набережной канала Грибоедова ограничат движение из-за съемок рекламы

Фото:  ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: ладожский мост , ограничение движения , развод моста , трасса кола
Категории: Лента новостей Новости СПб

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