На твоей стороне – где бы ты ни был: билайн предлагает абонентам настроить персональный роуминг

Устроить себе испытание на прочность в заснеженных горах, провести весь день на пляже под палящим солнцем или вовсе затеряться в джунглях – отдыхай и путешествуй вместе с персональным роумингом от билайн. Оператор запустил новое предложение – роуминг, который каждый абонент может подстроить под себя*.

Теперь клиенты билайн могут отправиться в путешествие с личным "роуминг-чемоданом", заранее выбрав один из пяти тарифных пакетов с учетом персональных интересов и специфики отдыха.

Провести внезапное рабочее совещание, посоветовать друзьям рецепт нового блюда, которое ты только что попробовал, и просто делиться самыми незабываемыми моментами отдыха в реальном времени – билайн поддержит абонента в разных ситуациях, даже необычных.

Настроить персональный роуминг можно самостоятельно в приложении билайн: все, что нужно – это выбрать оптимальный пакет из представленных на выбор и подключить его. Оператор на основе потребления и предыдущего опыта использования связи в роуминге, если таковой есть, подбирает пять вариантов пакетов разного объема для путешествий от 3 до 15 дней. Абоненты могут подключить пакет, находясь еще дома, а активируется он автоматически после использования связи за границей.

Кроме того, в рамках предложения клиентам доступны дополнительные преимущества, например, вернуть деньги на счет за неиспользованный пакет, если поездка вдруг отменилась. Пакет можно активировать или вернуть деньги за него в течение 180 дней с даты приобретения**. А еще пакетом можно пользоваться даже при перемещении между странами без дополнительной платы, ведь персональный роуминг от билайн действует в более чем 140 странах.

У каждого из нас свои вкусы, и каждый из нас любит отдыхать по-своему. Кто-то выберет активное путешествие, полное приключений и событий, которым он захочет тут же поделиться с близкими, а кто-то предпочтет тихий отдых вместе с любимыми фильмами, сериалами и книгами. Мы понимаем, что каждый наш клиент – это уникальная личность со своими потребностями и желаниями, поэтому стараемся быть полезными и предоставлять персонализированные предложения. Вместе с персональным роумингом от билайн можно провести отдых так, как хочешь и планируешь, и оставаться на связи. Александр Фетисов, вице-президент по продуктовому маркетингу билайн

*Услуга платная. Действует в международном роуминге в ряде стран для физлиц – абонентов билайн предоплатной системы расчётов. Несовместима с тарифами "На максимум!", "На максимум+!", "Все за 1800 + роуминг архив 03.2021" и акцией "Специальное предложение от Visa и билайн". Подробные условия, ограничения и страны, где действуют персональные пакеты, – в приложении билайн (12+).

** Возврат возможен при условии, что пакет не был активирован.

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Фото: билайн