Максим Шаскольский рассказал о взаимодействии с "большой четверкой" мобильных компаний России.

На территории полуострова Крым и в Севастополе полностью отменен роуминг на мобильную связь. Руководитель Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Максим Шаскольский объяснил на рабочей встрече с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в Москве, что такое решение было принято в целях развития в регионе туристической отрасли. Эксперт пояснил, что надзорное ведомство устранило предпосылки для взимания дополнительной платы с абонентов, создав экономические условия для полной отмены там роуминга для всех операторов связи.

Ранее ФАС России устранила предпосылки для взимания дополнительной платы на территории полуострова, и для всех операторов были созданы экономические условия для её полной отмены. Максим Шаскольский, глава ФАС

Чиновник добавил, чтооследний из крупных сотовых операторов России завершит полную отмену роуминга до конца июня 2025 года.

Пушилин поручил открыть в ДНР дополнительные пункты оператора "Феникс".

Фото и видео: Правительство России