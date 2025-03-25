Пушилин поручил открыть в ДНР дополнительные пункты оператора "Феникс"

Власти Донецкой народной республике поручили местному министерству по цифровому развитию открыть восемь дополнительных пунктов республиканского оператора связи "Феникс" в населенных пунктах. Соответствующее заявление сделал губернатор нового региона страны Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-аккануте. Чиновник указал, что говорит о распространении мобильных услуг компании в Старобешево, Тельманово, Амвросиевке, Мангуше, Дебальцево, Макеевке, Горловке и Енакиево. Дополнительно глава ДНРсообщил аудитории о принятых мерах по облегчению для жителей переоформления sim-карт на российские паспорта.

Для этого увеличили количество сотрудников в отделениях, расположенных в Донецке, в Макеевке, в Харцизке. Завтра еще усилим в Янакиево и в Горловке. Также поручил организовать выездные две группы, которые будут обслуживать как раз маломобильных граждан. Денис Пушилин, глава ДНР

Напомним, что сотовый оператор "Феникс" заработал в ДНР в тестовом режиме с 2015 года, а полноценно - с 2016 года. С 1 ноября 2023 года для компании стал доступен роуминг по всей России. В сентябре прошлого года в Херсонской области открылся первый офис "Феникса".

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Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.