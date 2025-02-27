Пушилин: попытки ВСУ контратаковать на трех направлениях в ДНР купированы

Глава ДНР раскрыл планы противника на трех оперативных направлениях.

Российские военнослужащие пресекли попытки Вооруженных сил Украины контратаковать на красноармейском, селидовском и дзержинском направлениях, находящихся на территории Донецкой Народной Республики, в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал губернатор нового региона страны Денис Пушилин в эфире проекта "Соловьев Live". Чиновник уточнил в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, что в настоящее время армия киевского режима активно применяет боевые беспилотники, а также пытается сделать дороги уязвимыми. В том числе опасности повергаются такие маршруты, по которым подвозится гуманитарная помощь мирным жителям из освобожденных населенных пунктов, или ведется эвакуация населения.

Противник, где имеет возможность, пытается удержаться, но и пытается порой контратаковать. Мы видим такие предпосылки, мы видим такие шаги и действия, явно они уже проявились... Но, опять же, на данном этапе можно говорить, что наши подразделения, да, с усилиями, но ситуацию купируют. Денис Пушилин, глава ДНР

Пушилин сообщил о начале восстановления пострадавших районов Донецка.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live