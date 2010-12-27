На турнире Святого Олафа заметили рыцаря очень похожего на губернатора Ленобласти

Он пытался скрыть лицо забралом шлема.

На выходных в Выборге прошел турнир Святого Олафа. На празднке был замечен таинственный гость, который скрывал свое лицо за рыцарскими доспехами. Об этом сообщается в группе Выборгский музей-заповедник.

В воскресенье, 29 июля очевидцам удалось запечатлеть лицо губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко, который пытался скрыть лицо забралом шлема. Он сам не участвовал в рыцарских боях, а лишь обошел территорию и понаблюдал за тем, что происходит на фестивале.

На военно-историческиом фестивале были не только сражения, но и завораживающий праздник средневековой культуры. На сцене будут выступали театралы и повсюду была слышна старинная музыка. Также гости познакомилсь с большим количество средневековых ремесел, посетили роскошную ярмарку, интереснейшие мастер-классы.

Также на выходных в Выборге прошел молодежный фестиваль "Дружи со спортом".

Фото: Выборгский музей-заповедник/ ВК