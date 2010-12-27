В Выборге прошел молодежный фестиваль "Дружи со спортом"

Он был посвящен международному Дню дружбы.

В пятницу, 27 июля, в Выборге на спортивной площадке у школы №7 прошел молодежный фестиваль "Дружи со спортом". Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Фестиваль был посвящен международному Дню дружбы и его участниками стали представители летних трудовых бригад. Прошли соревнования по баскетболу, сквиджиболу, "Сумо" и др.

Летом в Выборгском районе традиционно организованы временные трудовые бригады, которые участвуют в благоустройстве города и поселений. Для них проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия, тренинги, семинары гражданско-патриотической направленности. Дмитрий Бабенко, начальник отдела молодежной политики районной администрации

Также на фестивале отметили и наградили памятными призами лучших работников бригад. В 2018 году в трудовых бригадах порядка 1000 человек.

На выходных в Александровском парке прошел фестиваль Южной Кореи.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО