Сегодня в Александровском парке прошел фестиваль Южной Кореи. Его посвятили юбилею установления партнерских связей между Петербургом и Пусаном.

В воскресенье, 29 июля в Александровском парке Петербурга прошел фестиваль Южной Кореи. Мероприятие посвятили юбилею установления партнерских связей между Петербургом и Пусаном. Об этом сообщает "Телеканал Санкт-Петербург".

Гости фестиваля смогли поучаствовать в национальных корейских играх, попробовать популярные блюда и посмотреть дефиле в корейских костюмах.

Помимо этого, петербуржцы научились играть на барабанах нанта. Специальными гостями мероприятия стали артисты денс-шоу Sachoom и знаменитая корейская театральная группа Zamstick.

Справка: Соглашение о сотрудничестве между Петербургом и Пусаном было подписано в 2008 году. Портовый город является одним из крупнейших зарубежных партнеров Северной столицы. В первом квартале 2018 года товарооборот составил больше 405 миллионов долларов.