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На трассе Светогорск — Петербург автобус загорелся на ходу

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Автобус сгорел из-за халатности водителя

24 октября на трассе Светогорск-Санкт-Петербург сгорел автобус, следующий рейсом 810. Как сообщают очевидцы, проблемы с автотранспортом заметил другой водитель из Лесогорска, который долгое время требовал водителя остановить автобус, но водитель ругался и сопротивлялся.

На трассе Светогорск — Петербург сгорел автобус

Известно, что у автобуса заклинило тормозные колодки, а водитель, будучи осведомлён в серьезной поломке, время от времени останавливался и поливал их водой. После очередной остановки, огонь перекинулся на остальные части автобуса в результате чего, он полностью сгорел.

На трассе Светогорск — Петербург сгорел автобус

Как рассказывают пассажиры, водитель отказывался останавливаться, говоря, что и так доедут. В пожаре ни кто не пострадал.

Фото и видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург 

 

Теги: дорожные новости , новости спб , пожар
Категории: Картина дня Новости СПб

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