Над трассой "Сортавала" наблюдательные водители заметили северное сияние

Свечение было видно по дороге в Карелию.

Жители Петербурга и Ленобласти в ночь на 9 октября заметили над трассой "Сортавала" северное сияние. Об этом они сообщили в tg-канале "Астро Фото Болото. Северное сияние и не только".

Сегодняшняя предутренняя слабая активность. Глазами различались лучики, но при почти полной луне видно было совсем плохо. Зато какие места... Одна из красивейших дорог, Приозерск – Сортавала. Очевидец

Ранее на Piter.tv: над Финским заливом запечатлели яркое северное сияние.

Фото: Телеграм / Астро Фото Болото. Северное сияние и не только