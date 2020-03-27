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Над трассой "Сортавала" наблюдательные водители заметили северное сияние
Сегодня, 14:02
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Над трассой "Сортавала" наблюдательные водители заметили северное сияние

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Свечение было видно по дороге в Карелию.

Жители Петербурга и Ленобласти в ночь на 9 октября заметили над трассой "Сортавала" северное сияние. Об этом они сообщили в tg-канале  "Астро Фото Болото. Северное сияние и не только". 

Сегодняшняя предутренняя слабая активность. Глазами различались лучики, но при почти полной луне видно было совсем плохо. Зато какие места... Одна из красивейших дорог, Приозерск – Сортавала.

Очевидец

Ранее на Piter.tv: над Финским заливом запечатлели яркое северное сияние.

Фото: Телеграм / Астро Фото Болото. Северное сияние и не только

Теги: астро фото болото, карелия, северное сияние, трасса сортавала
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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