Над трассой "Сортавала" наблюдательные водители заметили северное сияние

Жители Петербурга и Ленобласти в ночь на 9 октября заметили над трассой "Сортавала" северное сияние. Об этом они сообщили в tg-канале "Астро Фото Болото. Северное сияние и не только".
Сегодняшняя предутренняя слабая активность. Глазами различались лучики, но при почти полной луне видно было совсем плохо. Зато какие места... Одна из красивейших дорог, Приозерск – Сортавала.
Очевидец
Ранее на Piter.tv: над Финским заливом запечатлели яркое северное сияние.
Фото: Телеграм / Астро Фото Болото. Северное сияние и не только
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