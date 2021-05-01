В очереди были замечены десятки автомобилей.

На трассе М-11 заметили гигантскую пробку из автомобилистов в ожидании заправки. Видео появилось в субботу, 1 мая, в телеграм-канале "InfraNews Неофициальный". Очевидец рассказал, что в районе Чудово перед АЗС по направлению к Петербургу встали десятки автомобилей.

Трасса связала Москву и Петербург и стала дублером загруженной дороги М-10 "Россия". 680 километров М-11 пролегают от МКАД по территориям Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей, минуя населенные пункты, до КАД у Петербурга.

Ранее мы сообщали о том, что трассе обхода Мурино "справа" разрешили пройти по Ржевскому полигону.

Видео: Telegram / InfraNews Неофициальный