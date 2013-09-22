На трассах "Россия" и "Кола" в пятницу ограничат движение из-за дорожных работ

Cкорость в связи с дорожными работами будет снижена.

На некоторых участках трасс "Россия" и "Кола" будет временно действовать ограничение движения транспорта. Об этом 21 октября, в четверг, сообщают в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На трассе "Кола" в период с 8.00 до 19.00 на участке с 12 по 179 км будут выправлять, менять и устанавливать дорожные знаки. В это же время на 25 и 41 км будут устранять деформацию обочины. Добавим, что скорость в связи с дорожными работами будет снижена.

На трассе "Россия" также с 8:00 до 19:00 скорость будет ограничена с 593 по 674 км. Здесь также будут ремонтировать, выправлять и устанавливать дорожные знаки.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти движение по трассе "Скандинавия" будет временно перекрыто. Кратковременные перекрытия будут действовать 23 и 26 октября.

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