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На трассах "Россия" и "Кола" в пятницу ограничат движение из-за дорожных работ
Сегодня, 21:51
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На трассах "Россия" и "Кола" в пятницу ограничат движение из-за дорожных работ

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Cкорость в связи с дорожными работами будет снижена. 

На некоторых участках трасс "Россия" и "Кола" будет временно действовать ограничение движения транспорта. Об этом 21 октября, в четверг, сообщают в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На трассе "Кола" в период с 8.00 до 19.00 на участке  с 12 по 179 км будут выправлять, менять и устанавливать дорожные знаки. В это же время на 25 и 41 км будут устранять деформацию обочины. Добавим, что скорость в связи с дорожными работами будет снижена. 

На трассе "Россия" также с 8:00 до 19:00 скорость будет ограничена с 593 по 674 км. Здесь также будут ремонтировать, выправлять и устанавливать дорожные знаки.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти движение по трассе "Скандинавия" будет временно перекрыто. Кратковременные перекрытия будут действовать 23 и 26 октября.

Фото: pexels

Теги: дорога, кола, ремонт, россия, трасса
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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