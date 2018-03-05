  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На территории железнодорожного депо в Петро-Славянке тушат пожар
Сегодня, 7:46
76
lesjasap

На территории железнодорожного депо в Петро-Славянке тушат пожар

0 0

О проблеме сообщили журналисты. В ГУ МЧС данные пока что не подтвердили.

В Колпинском района Петербурга утром 24 октября произошел пожар. Об этом сообщили журналисты 78.ru со ссылкой на собственный источник информации в экстренных службах. По их сведениям, огонь захватил территорию железнодорожного депо. О пострадавших сведений нет.

Отметим, что депо находится в Локомотивном проезде Петро-Славянки. На месте работают пожарные расчеты. Пламя распространилось на несколько бытовых помещений. Сейчас спасатели уже ликвидировали возгорание. Они проливают участок и сгоревшие конструкции.

Ранее Piter.tv писал о том, что горит пивной магазин на улице Белы Куна.

Фото: Piter.tv
 

Теги: железнодорожное депо, петро-славянка
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии