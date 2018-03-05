На территории железнодорожного депо в Петро-Славянке тушат пожар

В Колпинском района Петербурга утром 24 октября произошел пожар. Об этом сообщили журналисты 78.ru со ссылкой на собственный источник информации в экстренных службах. По их сведениям, огонь захватил территорию железнодорожного депо. О пострадавших сведений нет.
Отметим, что депо находится в Локомотивном проезде Петро-Славянки. На месте работают пожарные расчеты. Пламя распространилось на несколько бытовых помещений. Сейчас спасатели уже ликвидировали возгорание. Они проливают участок и сгоревшие конструкции.
Ранее Piter.tv писал о том, что горит пивной магазин на улице Белы Куна.
Фото: Piter.tv
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