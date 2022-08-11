На территории воинской части в Долгопрудном произошел пожар на площади 1,2 тысячи кв. м

В результате инцидента никто не пострадал.

На территории воинской части в Долгопрудном Московской области произошел пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом журналистам рассказали региональные представители пресс-службы экстренного ведомства. Информация о возгорании объекта поступила на пульт дежурного. Огонь распространился по жилому зданию по улице Восточная, напротив дома под номером 33.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление из-под кровли. пресс-служба ГУ МЧС по Подмосковью

На текущий момент воспламенение ликвидировано. Источник ТАСС уточнил, что по указанному адресу располагается местная воинская часть. Сведений о пострадавших или жертвах не поступали. В тушении пожара принимали участие 37 человек личного состава и девять единиц специальной техники.

При ударе по пивзаводу в Донецке со стороны ВСУ погиб один человек.

Фото и видео: ВКонтакте / Типичный Долгопрудный