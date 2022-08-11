При ударе по пивзаводу в Донецке со стороны ВСУ погиб один человек

Пострадавшими считаются еще двое местных жителей.

При ударе по пивзаводу в Донецке со стороны Вооруженных сил Украины погиб один человек. Соответствующее заявление сделали представители регионального ГУ МЧС. Специалисты отметили, что в момент нанесения удара противником, в на территории объекта находились 32 сотрудника.

В момент происшествия на территории завода находилось 32 человека. По предварительной информации, один человек погиб и два пострадали. пресс-служба ГУ МЧС по ДНР

Напомним, что вечером 10 августа штаб территориальной обороны ДНР уточнил, что в результате обстрела силами ВСУ Донецкого пивоваренного завода в Калининском районе экспертами зафиксирована утечка аммиака. Также воспламенилась пластиковая тара и поддоны на общей площади в 600 квадратных метров. Экстренные ведомства рекомендовали жителям района дышать через марлевые повязки, а также изолировать свои помещения. Утечка аммиака была остановлена около двух часов ночи по времени Москвы.

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Фото и видео: Telegram / SHOT, РИА Новости

