"Уж замуж невтерпеж": подружки невесты подрались из-за свадебного букета

В это время мужчины просто аплодировали рядом.

В Дагестане подружки невесты подрались из-за букета. Видео инцидента стало распространяться по социальным сетям, в частности в Instagram.

Когда невеста кинула свой букет, его одновременно схватили две девушки. Вот тут и началась борьба не на жизнь, а не смерть. Девушки валялись по полу, дергали друг друга за волосы. В это время мужчины просто аплодировали рядом.

Комментаторы предположили, что эти особы просто очень хотят замуж.

Это миф, никакой букет не поможет замуж выйти, чтоб замуж выйти нужна скромность, порядочность и ум. Пользователь

Традиция бросания букета невесты берет свое начало в Европе. Та, кто поймает цветы, в скором времени выйдет замуж.

Фото и видео: ritmy.gor / Instagram