Тела двух людей нашли в затопленных трюмах на судне "Пелла"

Корабль вместе с рабочими на борту резко повалился на бок.

Днем 30 марта на площадке судостроительного завода "Пелла" в городе Отрадное произошло ЧП. Строящийся корабль с рабочими на борту резко завалился на бок. От полного опрокидывания судно спасла стенка, у которой он был пришвартован и на которую оперся. В сети появилось видео с места происшествия.

В момент ЧП на борту находились 80 человек: 78 были эвакуированы. Из них двум понадобилась помощь медиков, их госпитализировали. Еще двое рабочих оказались заблокированы в трюмах судна. Во время спасательных работ нашли их тела.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти уточнили, что инцидент произошел на строящемся корабле. Он накренился в бок из-за воды, которая начала поступать в трюм. Для предотвращения возможного розлива нефтепродуктов вокруг судна установлены боновые заграждения.

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Видео: ВКонтакте / Подслушано Отрадное на Неве