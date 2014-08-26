На судоходстве в Петербурге произошел вооруженный конфликт

Между капитаном судна и неизвестными лицами случилась ссора, которую пытались решить с помощью оружия.

На судне в Петербурге произошел вооруженный конфликт, сообщает издание "Невские новости".

Ночью в четверг, 19 июля, во второе отделение полиции Адмиралтейского района поступил рапорт об обращении администратора судоходства. Мужчина сообщил о том, что между капитаном судна и неизвестными лицами произошел конфликт.

Полиция выехала по указанному адресу. На месте происшествия правоохранительные органы увидели неизвестного с пистолетом. Он направил оружие на своего противника и угрожал убить его. Полицейские задержали агрессора, и забрали у него пистолет.

Мужчина оказался ранее судимым жителем Петербурга. На данный момент, решается вопрос о возбуждении дела.

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